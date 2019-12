Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum a povestit medicilor, acesta ar fi fost lovit de alti colegi de breasla, care l-au acuzat ca le-ar fi furat trei porci. „Incidentul s-a petrecut in noaptea de 8 spre 9 decembrie. Barbatul a ajuns la UPU in jurul orei 3 dimineata. Se pare ca, dupa ce au consumat mai mult alcool, intre el si…

- Accident rutier, duminica seara, in Sannicolau Mare. Doua autoturisme s-au ciocnit la intersecția a doua strazi, iar un copil in varsta de 6 ani a fost transportat la spital pentru a fi supus unor investigații medicale. Incidentul, spun polițiștii, s-a petrecut la intersecția strazii Andrei Șaguna cu…

- Un nou accident rutier a avut loc astazi, pe șoselele din Timiș. Doua autoturisme s-au ciocnit in localitatea Peciu Nou, iar in urma impactului o minora a suferit rani și a fost transportata la spital pentru a fi supusa investigațiilor medicale. Incidentul s-a produs din pricina neglijenței la volan…

- Doi polițiști din Valcea, care urmareau o mașina, au ajuns in stare grava la spital dupa ce ar fi fost deposedați de arme și luați la bataie, relateaza Adevarul. Incidentul a avut loc marți noapte, in jurul orei O1:00 in satul Calina, comuna Prundeni din Valcea. Cei doi polițișlti au urmarit in trafic…

- Un chirurg din Timișoara este acuzat ca și-a batut cu bestialitate propriul copil, pana cand la bagat in spital. Incidentul s-a petrecut vineri, in data de 8 noiembrie, dupa ce baiatul in varsta de 13 ani s-a intors de la școala, fiind agresat fizic din pricina notelor primite la școala, scrie renasterea.ro.…

- Seara nefasta pentru un barbat din Timiș, care a provocat un accident rutier și a ajuns la spital, cu rani. Șoferul și-a facut-o cu mana sa, dupa ce, baut fiind, a pierdut controlul volanului și a ajuns in afara carosabilului, in șanț. Accidentul a avut loc pe DJ 682, in apropierea localitații Periam.…

- Un profesor de la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” din Lugoj, județul Timiș, a ajuns la spital dupa ce a avut un conflict cu un elev. Imprejurarile sunt deocamdata neclare, spune inspectorul școlar general, in condițiile in care conducerea școlii nu s-a gandit sa anunțe incidentul, potrivit Mediafax.Primele…

- Aflati in arest din 24 iunie, Mihai si Leonard Tudorici, fratii care l-au ucis in bataie pe Catalin Plaiasu, un om de afaceri de 48 de ani din Curtea de Arges decedat la spital pe 1 iulie, dupa ce a stat o saptamana in coma, au un trecut infractional bogat. Cei doi au socat Romania pe 24 iunie, dupa…