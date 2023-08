Un bancher elvețian avertizează: Consumatorii din SUA riscă să nu își mai poată plăti datoriile Peste o treime dintre americanii de rand trec printr-o situație dificila in ceea ce privește propria situație materiala, avind datorii mai mari decat economiile de care dispun. Populația SUA se afla intr-o spirala amețitoare a indatorarii, in condițiile in care datoriile gospodariilor au depașit pragul de 17 trilioane de dolari. Situația este departe de a se remedia, avand in vedere ca dobanzile la credite cresc vertiginos, iar a deține o casa a devenit un lux pentru americanul de rand. Datorii uriașe pentru gospodariile americane Averea gospodariilor la nivel global… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

