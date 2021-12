Un balon cu o listă de dorințe a unei fetițe a ajuns la el. Gest emoționant! A gasit lista de dorinte a unui copil atasata de un balon si nu a ezitat sa-l caute ca sa-i indeplineasca visele. Este povestea adevarata a unui barbat din Patagonia. Rugaciunea de Craciun a unei fetite a avut parte de un raspuns perfect atunci cand aceasta i-a scris o scrisoare Mosului. Culmea, a atasat randurile de un balon pe care l-a eliberat in zare. Si dus a fost balonul pana cand a ajuns peste proprietatea unui barbat. Curios despre cine ar fi scris biletul, barbatul a plecat in cautarea copilului. Si cand a reusit sa-l gaseasca a facut tot posibilul ca sa-i ia tot ce si-a dorit. Sotia… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

