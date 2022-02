Stiri pe aceeasi tema

- Ivan, un baietel din Odesa, Ucraina, a implinit duminica, 27 februarie, un an. Sambata seara, familia lui a ajuns in jurul orei 20.00 la Isaccea, judetul Tulcea, dupa ce au petrecut ultimele trei nopti in subsol, la Odesa.Baiatul, impreuna cu mama si matusa sa sunt cazati la o familie din orasul Ovidiu,…

- Vladimir (45 de ani) si Vitali Klitschko (50 de ani), unii dintre cei mai cunoscuți sportivi ucraineni, au facut un apel disperat in urma razboiului declanșat astazi de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Foștii mari campioni ai boxului mondial au stat astazi impreuna, pe strazile capitalei Kiev, incercand…

- Pozitia corecta la volan. Daca privim volanul, putem sa il comparam cu un cadran de ceas și mana stanga va sta intotdeauna in dreptul orei 9, iar mana dreapta va sta in dreptul orei 3.Este adevarat ca in trecut la mașinile cu volan mai mare precum Dacia, Trabant etc regula era puțin diferita, astfel…

- Demi Lovato și-a dezvaluit un nou tatuaj: un paianjen imens pe o parte a capului. Cantareața in varsta de 29 de ani, care a revenit recent cu o noua frizura, a postat recent un story pe Instagram pentru a-și arata noul tatuaj care infațișeaza un paianjen negru pe partea laterala a capului. „Bunica Paianjen…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, critica decizia autoritatilor romane de a negocia in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) conditionalitati privind alocarea unui anumit procent din Produsul Intern Brut (PIB) catre fondul public de pensii, el considerand ca printr-o astfel de masura pensionarii…

- Spre deosebire de copilarie, varsta adulta nu inseamna sa mananci atatea bomboane pe cat vrei sau sa stai pana tarziu. A fi adult inseamna a fi responsabil și sa faci alegerile care sunt cele mai... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Povestea trista a fostului luptator targoviștean, Valentin Eftimie, ar putea avea un deznodamant fericit. Totul depinde, insa, de acesta. Dupa ce a fost luat din strada și internat in spital, Post-ul Fostul luptator, Valentin Eftimie, ar vrea sa-și schimbe viața, sa renunțe la alcool și sa ajute la…

- Fundatia Regala Margareta a Romaniei strange fonduri pentru sustinerea nevoilor varstnicilor singuri, afectati de pandemia de COVID-19, propunandu-si sa ajute pana la 20.000 de seniori, prin proiecte sociale proprii si prin partenerii sociali. "Pentru ca numarul celor care sunt in dificultate…