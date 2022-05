Spitalul Judetean de Urgenta „Sf. Pantelimon” Focsani a demarat o ancheta interna dupa ce un copil de patru ani a facut stop cardiac in sala de operatie si, in ciuda faptului ca medicii au incercat sa il resusciteze aproape trei ore, a decedat, au informat, luni, reprezentantii unitatii medicale. Potrivit medicilor, copilul a fost operat miercuri dimineata pentru o hernie inghinala si externat dupa 24 de ore cu stare generala buna, dar s-a prezentat in urgenta la cateva ore dupa externare, iar vineri a decedat in timpul unei noi interventii chirurgicale. „Copilasul a fost diagnosticat cu hernie…