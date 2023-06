Tragedie teribila intr-o tabara de copii organizata in mod privat in Germania,un de un baiețel de 5 ani și un tata de 39 de ani au murit, iar alți zece copii au fost raniți, unii dintre ei grav, intr-un accident cu un excavator, relateaza Bild.Un grup de tați și copiii lor au organizat o tabara in Toppenstedt, la 30 de km sud de Hamburg. In afara de cazarea la cort pentru o noapte, in program era și o plimbare intr-o cușca metalica cu zabrele atașate de brațul unui exacavator.Un furtun hidraulic s-a rupt in timpul plimbarii pe un drum de țara, cutia s-a desprinde de excavator și a cazut de la…