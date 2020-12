Stiri pe aceeasi tema

- Ryan Kaji, 9 ani, un copil din Texas, este cel mai bine platit YouTuber din acest an. Baiatul a reușit aceasta performanța atat in 2018, cat și in 2019, informeaza The Guardian. Ryan Kaji a caștigat 29,5 milioane de dolari de pe "Ryan’s World", canalul sau de YouTube, precum și o suma estimata la 200…

- Antrenorul nationalei de handbal feminin Bogdan Burcea a declarat, miercuri, ca nu doreste sa discute prea mult despre incidentul de la meciul PSG-Istanbul BB, din Liga Campionilor, subliniind insa ca arbitrul Sebastian Coltescu e un baiat bun, potrivit news.ro."Eu sunt in bula rosie aici si ma ocup…

- The world's first Chamber of Commerce for Diversity is being set up in Romania, with the aim of promoting the principles of diversity and inclusion among the business environment in the country, according to a press release sent to AGERPRES on Thursday. According to the source, the Chamber…

- Desi 2020 nu a fost cel mai bun an pentru productiile cinematografice, vedetele de top au avut incasari generoase. Sofia Vergara, Angelina Jolie si Gal Gadot domina topul Forbes・al celor mai bine platite actrite din lume

- Acesta este al zecelea album Queen clasat pe primul loc in Marea Britanie si primul pentru solistul american Adam Lambert, care s-a alaturat grupului in 2011. Lambert a cantat prima data cu Roger Taylor si Brian May in 2009, insa doi ani mai tarziu au inceput sa sustina concerte. „Numarul unu - numarul…

- Trupa Queen s-a clasat pentru prima data in 25 de ani in fruntea topului britanic al albumelor cu „Live Around The World”, potrivit news.ro.Citește și: DOSAR La o luna de la scoaterea din țara Mario Iorgulescu era 'total independent de ajutor extern' - A plecat la PSIHIATRIE `julit` in cot și genunchiAlbumul…

- Bruce Dickinson, solistul Iron Maiden, a dezvaluit ca trupa britanica a inceput sa lucreze la un nou album de studio, informeaza News.ro„Multe lucruri nu s-au intamplat anul acesta - este evident - si este, foarte foarte frustrant”, a spus Dickinson, intr-un mesaj video publicat pe YouTube,…

- Legenda boxului filipinez Manny Pacquiao vrea sa lupte, anul viitor, cu vedeta irlandeza a artelor martiale mixte (MMA), irlandezul Conor McGregor, a declarat sambata, 26 septembrie, consilierul sau, Jayke Joson, scrie agenția AFP, citata de Agerpres. ”Manny Pacquiao se va lupta cu superstarul Conor…