Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 32 de ani a fost ucisa in Italia, la Catania, de catre propriul fiu in varsta de 15 ani. Adolescentul o acuza de tradare, pentru ca femeia se desparțise de tatal lui și voia ca și el sa rupa legatura cu acesta, barbatul aflandu-se din 2018 in inchisoare.

- O tanara de 33 de ani, din Romania, a fost condamnata la inchisoare pe viața in Italia, pentru ca și-a torturat și ucis prietena, tot romanca, impreuna cu iubitul ei. Sentința este definitiva, dupa ce Curtea de Apel din Palermo a confirmat la inceputul acestei saptamani pedeapsa pronunțata anterior…

- Traficantul de droguri Rocco Morabito a ajuns, miercuri, in Italia, dupa ce a fost extradat din Brazilia pentru a executa o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare, relateaza Reuters. Supranumit "regele cocainei din Milano", Morabito a fost retinut anul trecut, dupa doua decenii de cand fusese dat in urmarire.

- Un lord al drogurilor, capturat in Brazilia, a fost extradat și a ajuns in Italia pentru a executa o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un hot si-a facut treaba de fata chiar cu paznicul care ar fi trebuit sa-l opreasca. Gardianul a asistat impasibil la actiunea hotului, convins de vorbele acestuia. Mihai Patrascu era angajat in probe, fara forme legale, la o rulota tip fast-food din Copou unde functiona si un bar cu terasa. Dupa o…

- Un roman de 48 de ani din Italia a fost trimis in judecata de Tribunalul din Pesaro pentru rele tratamente aplicate soției sale, pe care nu numai ca o urmarea prin intermediul unei aplicații de localizare geografica instalata pe telefon ci o și trata ca pe o sclava, amenințand-o cu moartea și insultand-o,…

- Un pompier a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare, dupa ce a furat telefonul unui tanar de 20 de ani care a murit intr-un accident. Era municipiul Terracina, Italia, era noaptea de 27 august 2013, cand a avut loc un accident grav de circulație. Cinci tineri, implicați in accident erau…

- Tanarul de 26 de ani, din Romania, a intrat intr-o altercatie cu un basarabean care venea de la o petrecere a burlacilor, iar in busculada creata, l-a injunghiat mortal. Victima fusese lovita cu un cutit si de catre un albanez, dar anchetatorii au stabilit ca lovitura fatala i-ar fi fost aplicata de…