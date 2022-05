Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de doar 13 ani a fost reținut in Marea Britanie sub suspiciunea ca a comis infracțiuni legate de terorism, polițiștii britanici arestandu-l ca parte a unei investigații legate de distribuirea de material islamist in mediul online, relateaza Reuters.

- Politia britanica a inchis, luni, un bulevard din centrul Londrei, in apropiere de resedinta oficiala a premierului Boris Johnson, Downing Street, si a anuntat ca a arestat un barbat in varsta de 29 de ani in urma unui incident, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Gazprom Germania, afacerea din domeniul tranzactionarii, stocarii si transportului energiei abandonata vineri de Gazprom, va fi transferata catre Autoritatea de reglementare in energie din Germania (Bundesnetzagentur), a anuntat luni ministrul Economiei, Robert Habeck, transmite Reuters, scrie Agerpres.Toate…

- Intr-un mic colț din sud-estul Angliei, sere imense stau goale, deoarece costul ridicat al energiei ii impiedica pe proprietarii lor sa foloseasca caldura pentru a cultiva castraveți pentru piața britanica, scrie Reuters. In alte parți ale țarii, cultivatorii nu au reușit, de asemenea, sa planteze…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, succesorul KGB din fosta Uniune Sovietica) a comunicat miercuri ca a arestat 60 de sustinatori ai unui grup "neonazist" ucrainean si a confiscat arme din 23 de regiuni ale Federatiei Ruse, transmite Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele…

- Marea Britanie a atribuit marti, din greseala, adresa bancii centrale ruse unei banci private cu legaturi stranse cu presedintele Vladimir Putin, care a fost tinta sanctiunilor anuntate de premierul Boris Johnson, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministerul Sanatatii din Italia a recomandat ca persoanele cu un sistem imunitar compromis sa primeasca un al patrulea vaccin ARNm impotriva Covid-19, cu conditia sa fi trecut cel putin 120 de zile de la rapelul anterior, transmite Reuters. Comisarul special desemnat de guvern pentru situatia de urgenta…

- Ministerul Sanatatii din Italia a recomandat ca persoanele cu un sistem imunitar compromis sa primeasca un al patrulea vaccin ARNm impotriva Covid-19, cu conditia sa fi trecut cel putin 120 de zile de la rapelul anterior, transmite Reuters. Comisarul special desemnat de guvern pentru situatia de urgenta…