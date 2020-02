Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de linie s-a rupt in mod spectaculos in doua dupa ce a iesit de pe pista la aterizare miercuri pe aeroportul international din Istanbul, au relatat media turce, informand despre persoane ranite, dar fara sa comunice vreun deces, potrivit AFP si Reuters.

- Toate zborurile au fost suspendate temporar marti pe Aeroportul International Sabiha Gokcen din Istanbul dupa ce un avion a derapat si iesit de pe pista din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a informat biroul guvernatorului din Istanbul, citat de DPA. Toti cei 164 de pasageri aflati la bord au fost…

- O femeie a produs panica printre pasagerii unui avion care urma sa decoleze de la Istanbul, dupa ce a amenințat ca va arunca aeronava in aer, in timp ce ținea in mana Coranul, potrivit Daily Mail . Scenele au avut loc, miercuri, la bordul unui avion care urma sa decoleze de pe aeroportul Sabiha Gokcen…

- Femeia care purta ochelari de soare și o eșarfa albastra pe cap a provocat panica intr-un avion care urma sa decoleze de pe aeroportul Sabiha Gokcen din Istanbul, scrie Daily Mail.Ea a spus face parte din FETO, reteaua clericului musulman Fethullah Gulen, și, ținand un Coran in mana, ea a strigat ca…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a criticat virulent vineri pe omologul sau francez Emmanuel Macron pentru remarca acestuia ca NATO ar fi 'in moarte cerebrala', afirmand ca aceasta apreciere reflecta o intelegere 'bolnava si superficiala' si recomandandu-i sa verifice daca nu…