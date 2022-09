Stiri pe aceeasi tema

- Un avion privat de tipul Cessna 551 s-a prabusit duminica seara in Marea Baltica in largul coastelor Letoniei, au anuntat serviciile de urgenta suedeze, dupa ce NATO a ridicat de la sol avioane de vanatoare pentru a monitoriza aparatul ce zbura intr-un mod eratic, transmite Reuters. Fii la…

- Avionul de tip Cessna 551, inmatriculat in Australia, a decolat de la Jerez, in sudul Spaniei, la ora 12:56 GMT, și dupa ce a facut doua intoarceri, la Paris si Koln, s-a indreptat catre Marea Baltica, trecand pe langa insula suedeza Gotland. La ora 17:37 GMT a inceput sa piarda rapid viteza si altitudine,…

- O coliziune intre doua avioane de dimensiuni mici a avut loc, joi, deasupra unui aeroport din California, au anuntat autoritatile locale, raportand mai multe decese, dar fara alte detalii pentru moment, relateaza AFP. Potrivit autoritatii americane de reglementare a aviatiei civile, FAA, doua persoane…

- Opt ocupanti ai unui avion cargo care s-a prabusit in Grecia, sambata seara, au murit. Aeronava aparține unei companii din Ucraina, iar incarcatura era considerata ”periculoasa”, potrivit televiziunii de stat elene TV ERT, citate de Reuters. Avionul, un Antonov An-12, decolase in cursul zilei din orasul…

