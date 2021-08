Stiri pe aceeasi tema

- Managerul spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi, Radu Crisan, sustine ca o mare parte din cei care vor muri in valul patru Covid sau vor face forme grave ale bolii sunt cei care acum rad si emit tot felul de teorii ale conspiratiei. Medicul Radu Crisan a declarat ca unii romani s-au vaccinat pentru…

- Portavionul USS Carl Vinson a plecat din San Diego cu primele avioane de lupta invizible F-35C Lightning II, se arata intr-un comunicat al US Navy care nu a precizat destinatia finala ci doar ca este trimis „in sprijinul operatiunilor globale de securitate maritima”, potrivit Stars and Stripes.

- Teorii ale conspirației dupa mesajele lui Emmanuel Macron de pe Tik Tok Președintele Franței, Emmanuel Macron, are cont pe Tik Tok. Recent, el a postat pe aceasta platforma mesaje prin care ii incurajeaza pe tineri sa se vaccineze impotriva COVID-19. Nu a facut-o imbracat la patru ace, așa cum probabil…

- A fost o pasare, un mesaj subliminal sau un semn secret? Sau era doar un logo al unei bufnițe pe un tricou? Sunt intrebarile care fac valva in mediul online, la doar cateva ore dupa incercarea președintelui Emmanuel Macron de a-i convinge pe tinerii francezi sa se vaccineze, intr-un video realizat pe…

- Atunci cand ne ne urcaam intr-un avion, indiferent de destinația unde vrem sa ajungem, sunt anumite reguli de respectat. Uneori, din pacate, companiile aeriene mai și exagereaza in aplicarea regulilor. O astfel de situația s-a intamplat in in statele Unite ale Americii. Compania „American Airlines”…

- Noul București, asta e Noul București. „Impreuna construim Noul București”. Așa au promis Nicușor Dan și aliații lui din USR. Și au avut dreptate. Am scapat de ciuma roșie și acum așteptam ciuma de la mama ei, ciuma adusa de șobolani. In Sectorul 1 avem ce și-au dorit alegatorii: team – building de…

- O aeronava a companiei Air India care a decolat joi dimineata din Delhi cu destinatia Newark, a fost nevoita sa revina pe aeroportul din New Delhi dupa aproximativ o ora, deoarece un liliac a starnit panica printre pasageri, relateaza sambata agentia DPA, citat de Agerpres.

- Tragedie in Rusia. 11 de muncitori ai unei statii de epurare dintr-o localitate din Taganrog, regiunea Rostov, au murit dupa ce au inhalat vapori toxici in timpul curațarii canalelor. Alte patru persoane se afla in stare grava la spital.