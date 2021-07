Un avion F-16 din flota Forțelor Aeriene Romane, a inceput sa se dezintegreze, marți, in zbor, dupa ce a lansat o bomba de antrenament. MAPN a investit miliarde de euro in avioane F-16, iar acestea sunt un adevarat pericol atat pentru piloți, cat și pentru populație. Avioanele de tip F-16 ale Romaniei, executa misiuni de […] The post Un avion F -16 a inceput sa se dezmembreze in zbor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .