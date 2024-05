Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii inca strang probe, incercand sa descopere exact ce s-a intamplat cu Ana-Maria, tanara insarcinata in șase luni care a fost ucisa in Republica Moldova. Anchetatorii au descoperit ca principalul suspect nu ar fi fost singur, existand un complice. Perchezițiile efectuate in locuința și mașina…

- Rețeaua contrabandiștilor de țigari – care in perioada 2022 – 2024 a procurat bunuri accizabile din afara Romaniei, le-a introdus fraudulos in țara (cu complicitatea... The post Rețeaua contrabandiștilor de țigari, ca o multinaționala. DIICOT explica cum funcționa gruparea din care faceau parte doi…

- Alexandru Fojica, criminalul din Gradina Botanica din Craiova, care a injunghiat-o mortal pe Melisa, fata de 14 ani, se apropie de o prima condamnare. Asasinul este un fost elev al liceului militar. Potrivit Observatornews.ro , in timpul audierilor, s-a aflat ca arma crimei i-a fost facuta cadou suspectului…

- Giani Alexandru Dinu, criminalul care, ajutat de iubita și de sora acesteia, a asasinat o femeie, apoi a incendiat cadavrul indesat intr-o valiza, a cerut intreruperea pedepsei de 15 ani și șase luni, pe motiv ca ar fi bolnav, insa judecatorii au respins solicitarea, dupa ce ucigașul a refuzat efecutarea…

- Un polițist din Alba, aflat in timpul liber, a prins un barbat care a furat banii unei maicuțe de la Manastirea Rameț Un polițist din Alba, aflat in timpul liber, a prins un barbat care a furat banii unei maicuțe de la Manastirea Rameț Un polițist din Aiud, aflat in timpul liber, a prins un barbat care…

- Gonit din casa de protocol și lasat fara paza de la SPP dupa ce a fost declarat colaborator al Securitații, fostul președinte Traian Basescu a pierdut procesul in care cerea ajutor public pentru taxa de timbru.

- O geanta in care se aflau circa 15.000 de euro a fost observata, pe o banca din parcarea unui centru comercial din Pitesti, de un politist care era la cumparaturi. El a reusit sa o identifice pe femeia careia ii apartinea poseta si i-a restituit-o.

- Procurorii de la Campulung Moldovenesc au decis sa ia masuri fața de un tanar din Vatra Moldoviței, care a incercat sa loveasca cu pumnul un polițist care il incatușa și care ulterior a continuat cu amenințarile, inclusiv intr-un live facut pe pagina sa de Facebook.Povestea acestui caz incepe in ...