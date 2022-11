Un avion NATO care survola spatiul aerian polonez a urmarit traiectoria rachetei care a explodat pe teritoriul Poloniei marti, ucigand doua persoane, a relatat miercuri CNN, care citeaza ca sursa un responsabil militar al Aliantei Nord-Atlantice neidentificat, potrivit EFE. „Informatiile serviciilor secrete cu datele radar (ale rachetei) au fost furnizate NATO si Poloniei”, a adaugat […] The post Un avion de supraveghere al NATO a detectat traiectoria rachetei care a cazut in Polonia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .