Un avion cu pasageri, al companiei Easyjet, care decolase din Polonia catre Marea Britanie, a aterizat de urgența la Praga, in Cehia, din cauza unei amenințari cu bomba. Potrivit reprezentanților aeroportului din Praga, citați de presa internaționala, amenințarea a fost una falsa, iar dupa verificari, avionul a decolat catre destinația sa. Avionul companiei Easyjet efectua […]