- Mai multe decese au fost confirmate dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit joi intr-un cartier de case din Florida, luand foc mai multe dintre locuințe, potrivit Departamentului de Poliție din Clearwater.Administrația Federala a Aviației (FAA) a confirmat ca un Beechcraft Bonanza V35 s-a…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in flacari pe o autostrada din Chile, intregul moment fiind filmat de un martor. In urma impactului, pilotul a murit, iar alte persoane au fost grav ranite.

- Transportatorul a mai spus ca va initia si va imbunatati propriile niveluri de control al calitatii privind productia avionului si a initiat o revizuire a sistemelor de control si calitate a productiei Boeing, inclusiv supravegherea furnizorilor de productie ai Boeing. Alaska Airlines a declarat ca…

- Instructiunile, cunoscute oficial ca mesaj multi-operator, sunt un pas cheie pentru a permite companiilor aeriene sa finalizeze sau sa certifice ca au fost efectuate inspectii care respecta directiva Administratiei Federale a Aviatiei care le-ar permite sa puna din nou avioanele in functiune. Mesajul…

- Compania aeriana Alaska Airlines pune la sol un avion 737 Max 9, dupa ce acesta a pierdut o parte din fuzelaj. El a aterizat in statul american Oregon, in timp ce se indrepta catre California. Un avion cu 177 de pasageri la bord a aterizat de urgența la Portland, dupa ce a pierdut o secțiune exterioara,…

- Un avion al unei companii aeriene japoneze a aterizat in flacari pe aeroportul Tokyo – Haneda, dupa ce s-a ciocnit cu o aeronava a Pazei... The post VIDEO | Un avion cu sute de pasageri a aterizat in flacari pe aeroportul din Tokyo, dupa ce s-a ciocnit cu o aeronava a Pazei de Coasta appeared first…

- Un incendiu a izbucnit marți intr-un avion care ateriza pe pista aeroportului japonez Tokyo Haneda. Imaginile video distribuite in rețelele sociale arata flacari ieșind pe geamurile aeronavei. Se pare ca aparatul de zbor aparține companiei Japan Airlines. Potrivit presei locale, avionul s-ar fi ciocnit…

- Un avion al unei companii aeriene japoneze a aterizat in flacari pe aeroportul Tokyo – Haneda, dupa ce s-a ciocnit cu o aeronava a Pazei de Coasta. Aeronava companiei aeriene japoneze a aterizat in flacari pe aeroportul Tokyo Haneda, marți, potrivit postului național de televiziune NHK. 日本航空516便、滑走路付近で海上保安庁の機体と衝突か。…