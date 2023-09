Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava a ieșit joi de pe pista aeroportului din Mumbai. Autoritațile indiene anunța ca in urma accidentului nu au fost victime, potrivit Reuters.O aeronava cu opt persoane la bord, inclusiv șase pasageri, a derapat de pe pista de pe aeroportul din capitala financiara a Indiei, conform mediafax.…

- La Soci este planificata o intilnire intre președinții turc și rus, Recep Tayyip Erdogan și Vladimir Putin. 4 septembrie este numita ca data posibila, relateaza TASS, citind o sursa diplomatica din Turcia. „Intilnirea președinților este planificata in Rusia. Data posibila este 4 septembrie, la Soci”,…

- Autoritațile turce și reprezentanții ONU elaboreaza propuneri pentru Rusia in vederea reluarii Inițiativei de la Marea Neagra. Informația provine de la o sursa implicata in procesul de negociere, potrivit russion.rt. "Sint in curs de elaborare unele propuneri din partea noastra in contact cu ONU", a…

- Armata rusa anunta ca a trimis luni un avion de vanatoare sa intercepteze un avion militar norvegian care se apropia de frontiera rusa, deasupra Marii Batents, la Oceanul Arctic, relateaza AFP.”La apropierea avionului rus, avionul militar strain s-a intors din drum”, anunta intr-un comunicat Ministerul…

- Rusia a ridicat in aer un avion de lupta de tip Su-30 pentru a impiedica o drona americana sa-i incalce granița peste Marea Neagra, a anunțat, sambata, Ministerul rus al Apararii, trnansmite Reuters, potrivit Rador. Echipajul rus a identificat drona ca fiind o drona de recunoaștere de tip MQ-9A Reaper…

- 28 de mine au fost descoperite in apropiere de una din cele mai aglomerate plaje de linga Istanbul, Turcia. Minele se aflau la doar 10 metri de la tarm. Autoritatile au inchis plaja Sofular din statiunea Sile de la Marea Neagra de linga Istanbul, Turcia, unde au gasit 28 de mine neexplodate. Obuzele…

- Rusia nu mai participa la acordul de export al cerealelor prin Marea Neagra, care permitea Ucrainei sa exporte cereale pe cale maritima prin porturile din sud, a anuntat, luni, Kremlinul, conform agentiei Reuters. Intelegerea a fost mediata in urma cu un an de ONU si Turcia. Acordul a fost prelungit…

- Cel puțin șase persoane au murit și alte doua au fost ranite, in urma exploziei produse, vineri, la fabrica de produse chimice și explozivi „Promsintez” din orașul Ceapaevsk, regiunea rusa Samara, au transmis autoritațile locale, relateaza agenția rusa de presa Interfax.„In urma exploziei, șase persoane…