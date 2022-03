Un avion charter a venit să ia nişte pisici din aeroportul ieşean inţesat de refugiaţi "La Aeroport nu avem capacitatea sa procesam un numar foarte mare de pasageri. Cea mai buna varianta ar fi ca acestia sa mearga la Bucuresti, de unde au mai multe posibilitati de a fi repatriati", declara ieri-dimineata directorul general al Aeroportului, Romeo Vatra, inaintea sosirii din Republica Moldova a unui tren cu 10 vagoane pline cu refugiati. La amiaza, terminalul de pasageri T3 era plin-ochi si a fost nevoie ca fortele de ordine sa gestioneze coada formata afara, mai ales ca printre cei care urmau sa se imbarce erau foarte multi copii, unii in carucioare. Aglomeratia s-a produs ca urmare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

