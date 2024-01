Stiri pe aceeasi tema

- Informații de ultima ora vin din Japonia. Sunt imagini dramatice aparute pe rețelele de socializare. Un avion al companiei aeriene Japan Airlines, in flacari pe pista aeroportului Haneda din Tokyo, informeaza BBC. Din primele informații, avionul era in flacari in momentul aterizarii. Imagini transmise…

- Un incendiu a izbucnit marți intr-un avion care ateriza pe pista aeroportului japonez Tokyo Haneda, potrivit imaginilor difuzate de postul public NHK. Imaginile arata flacari ieșind pe geamurile aeronavei. Se pare ca aparatul de zbor aparține companiei Japan Airlines.

- Probleme pentru o aeronava a companiei TAROM. A suferit o pana in timpul aterizarii la Budapesta, una dintre pistele aeroportului a fost inchisa pana la ora 22:00. Nu au fost raportati raniți. O pista a aeroportului, blocata In timpul sau dupa aterizarea pe pista 31R (pista 2), anvelopa stanga a trenului…

- Romica Țociu a intrat in cursa America Express-Drumul Soarelui, alaturi de fiul sau Catalin. Cei doi formeaza una dintre cele mai apreciate și indragite echipe ale show-ului difuzat pe Antena 1. Romica Țociu ne-a oferit primele declarații despre experiența America Express. Actorul ne-a dezvaluit ca…

- Delegația cancelarului german Olaf Scholz a avut o experiența neplacuta pe aeroportul din Tel Aviv, in timp ce se pregatea sa decoleze spre Cairo. Astfel, din cauza unei alarme de atac cu rachete, Olaf Scholz a fost scos de urgența din aeronava și transportat cu mașina intr-o cladire. Momente de panica…

- Planul Roșu de intervenție a fost activat, luni seara, dupa ce un autocar cu peste 80 de pasageri la bord s-a rasturnat langa Harșova, județul Constanța. Mai multe persoane au nevoie de ingrijiri medicale. Autocar cu peste 80 de oameni la bord, rasturnat langa Harșova. Plan Roșu de intervenție activat…

- Dupa debutul vaccinarii ratelor impotriva gripei aviare in Franta, SUA, Canada si Japonia au inceput sa isi restranga importurile de produse din carne de pasare din Franta, masuri cu consecinte economice limitate, pentru moment, transmite AFP."Incepand din momentul in care am demarat vaccinarea,…