Stiri pe aceeasi tema

- Șefia Autoritații pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) a fost nuca cea mai tare a negocierilor de anul trecut dintre liderii locali din PNL și ulterior intre PSD și PNL, dar ieri a fost numit șef al acestei autoritați de catre premierul Ciuca o persoana nominalizata inca de pe vremea fostului prim ministru…

- Premierul Nicolae Ciuca a decis, luni, eliberarea Violetei Vijulie din functia de presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu rang de secretar de stat. In locul liberalei a fost numit Vasile-Felix Cozma, membru PSD. O alta decizie a prim-ministrului este numirea lui Dragos-Cristian…

- Daniel Grigoroiu-Norocel a fost eliberat din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca. Prin aceeasi decizie se stabileste ca Sorin Calin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru…

- Simbolul Capitalei, Hotelul InterContinental Bucuresti isi schimba numele in Grand Hotel Bucharest de la 1 ianuarie 2022, ca urmare a incheierii contractului de management intre proprietarul hotelului, Compania Hoteliera InterContinental Romania SA, si IHG Hotel & Resorts, proprietarul marcii InterContinental,…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat, luni, în Monitorul Oficial, Schema de ajutor de stat privind Masura 4.1.1., prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) românești vor putea accesa fonduri nerambutrsabile de pâna la 1 milion de…

- Faptul ca PSD vrea sa intre la guvernare cu PNL și UDMR a generat o agitație incredibila la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Potrivit informațiilor noastre, fostul ministru al Fondurilor Europene, europarlamentarul PSD Rovana Plumb, a inceput sa traga sforile ca sa revina la…

- De aproape opt ani, controversatul Alexandru Dedu a transformat Federația Romana de Handbal (FRH) in propria sa afacere, reușind cateva „performanțe” manageriale care oricand pot fi omologate de instituțiile de forța ale statului roman și nu numai. Efectul legitimarii fara numar a sportivilor straini:…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) are o noua conducere. Consiliul de Administrație a decis, in ședința de astazi, numirea unui nou director general, in persoana lui George Dumitru Dorobanțu. El il inlocuiește pe Cosmin Peșteșan. George Dorobantu a fost in trecut CEO al MHS Group si Automobile…