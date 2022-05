Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea produce de 4 ori mai multa electricitate decat produce in acest moment prin toate capacitatile instalate, daca si-ar valorifica potentialul eolian din Marea Neagra. Parcurile eoliene se vand din faza de proiect, dar investitiile sunt blocate de intarzierea legii. Americanii de la Global…

- Seful Programului Alimentar al ONU a vorbit despre importanta redeschiderii porturilor ucrainene la Marea Neagra si despre ceea ce se poate intampla daca acestea vor ramane inchise. El l-a implorat pe Vladimir Putin sa evite o calamitate mondiala.

- UPDATE 4 Aproape 25 de milioane de tone de cereale sunt blocate in Ucraina și nu pot parasi țara din cauza problemelor de infrastructura și a porturilor blocate de la Marea Neagra, inclusiv Mariupol, a declarat un oficial al agenției ONU pentru alimente, citat de Sky News. Aceste blocaje sunt considerate…

- Aproximativ 25 de milioane de tone de cereale sunt blocate in Ucraina si nu pot parasi tara din cauza invaziei ruse, porturile de la Marea Neagra, inclusiv Mariupol, fiind blocate, a declarat, vineri, un oficial al Organizatiei pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite, citat de Reuters.

- Un refugiat din Ucraina a fost jefuit in apartamentul pe care-l inchiria in Capitala. Victima a povestiti oamenilor legii ca i-au fost furate circa 1 700 000 hrivne. Ea i-a surprins pe faptași in timp ce aceștia erau in locuința.

- Liderii coalitiei au prezentat, in aceasta seara, pachetul de masuri „Sprijin pentru Romania”. Planul are o valoare de 17,3 miliarde de lei, suma fiind dubla fata de cea alocata pentru sprijinirea populatiei in timpul pandemiei si nu afecteaza alocarile bugetare pentru investitii si dezvoltarea economiei,…

- Achim Irimescu, ministru plenipotentiar in cadrul Reprezentantei Romaniei la Uniunea Europeana (UE), susține ca nu e niciun pericol pentru o lipsa de produse alimentare pe piata europeana, stocurile fiind de peste 30 de milioane de tone de hrana in statele membre. El recunoaște, insa, ca peste 10 milioane…