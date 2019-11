Un animal înghețat de 18.000 de ani naște controverse: Este lup sau câine? Corpul perfect conservat al unui animal de acum 18.000 de ani ii pune in dificultate pe cercetatori, care incearca acum sa determine daca creatura este lup sau caine, relateaza Hotnews. Ceea ce poate fi cel mai vechi cațel descoperit vreodata a fost numit Dogor.Animalul, care avea doua luni cand a murit, s-aconservat incredibil de bine, blana, nasul și dinții fiind intr-o stareremarcabila. Acesta a fost descoperit in estul Siberiei, langaYakutsk.Testele ADN nu au fost concludente si ramane neclardaca este vorba despre un lup sau despre un caine.Cercetatorii spun ca acest lucru ar putea insemna… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

