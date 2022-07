Un angajat român din doi pleacă anul acesta în concediu, în prima vacanță fără restricții după pandemie Restricțiile nu ii mai impiedica pe romani sa iși faca planuri de concediu anul acesta, dar cei mai mulți au buget limitat de vacanța. In contextul inflației și a creșterii generale a costurilor de trai, 31% dintre romani scot din buzunar la fel de mult ca anul trecut pentru vacanța din aceasta vara, iar 19% au redus bugetul cu 30-50%, potrivit unui sondaj realizat pe platforma de recrutare online BestJobs. Restul de 41% dintre cei care au declarat ca și-au facut planuri pentru vacanța se așteapta sa cheltuie mai mult in acest an, iar 9% au de gand sa ramana acasa in vacanța și sa nu cheltuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Restrictiile nu ii mai impiedica pe romani sa isi faca planuri de concediu anul acesta, dar cei mai multi au buget limitat de vacanta. In contextul inflatiei si a cresterii generale a costurilor de trai, 31% dintre romani scot din buzunar la fel de mult ca anul trecut pentru vacanta din aceasta vara,…

- Unul din doi angajați romani pleaca anul acesta in concediu, in prima vacanța fara restricții dupa pandemie, cu un buget mai mic sau cel mult egal cu cel de anul trecut, potrivit unui studiu. Restricțiile nu ii mai impiedica pe romani sa iși faca planuri de concediu anul acesta, dar cei mai mulți au…

- Tichete de vacanța 2022: Ce poți plati cu acestea, in afara de sejururi Tichete de vacanța 2022: Ce poți plati cu acestea, in afara de sejururi Angajații de la stat și unii salariații de la privat vor primi in 2022 de la stat tichetele de vacanța. O particularitate a anului 2022 este faptul ca și angajații…

- Cererea mare de produse si servicii dupa ridicarea restrictiilor Covid-19 si conflictul din Ucraina au dus la o crestere accelerata a inflatiei, pana la pragul de 14,5- la finalul lunii mai, potrivit Institutului National de Statistica, erodand situatia financiara a romanilor. Doar o parte au primit…

- Noua din zece mariri salariale primite de angajatii romani nu acopera inflatia, iar puterea de cumparare a scazut si cu 50%, releva rezultatele unui sondaj efectuat de o platforma de recrutare.Cererea mare de produse si servicii dupa ridicarea restrictiilor Covid-19 si conflictul din Ucraina…

- Cererea mare de produse și servicii dupa ridicarea restricțiilor Covid-19 și conflictul din Ucraina au dus la o creștere accelerata a inflației, pana la pragul de 14,5% la finalul lunii mai, potrivit Institutului Național de Statistica, erodand situația financiara a romanilor. Doar o parte au primit…

- Vara și-a intrat pe deplin in drepturi. Afara este cald și frumos, iar asta ne face sa ne gandim din ce in ce mai mult la vacanța de vara. Cu toții visam la un concediu plin de distracție, relaxare, mare, soare și bucurie. Mulți dintre noi iși cauta deja locul ideal pentru vacanța așteptata tot anul,…

- Noi provocari intr-o noua ediție MasterChef: Restul e placere, in aceasta seara la Acasa TV. Chef Joseph Hadad, Chef FOA și Chef Radu Dumitrescu vor fi nevoiți sa gateasca cu resturi și sa respecte tema propusa de invitatul special, care ii va juriza la final. Nu va fi ușor pentru ca este un Chef al……