Un an de război. România pierde pe tăcute. Alții cer bani cu agresivitate 1. S-a facut un an de razboi. Romania pierde pe tacute. Alții cer bani cu agresivitate. Daca mai ține „operațiunea speciala” (cum o numește Putin in mod ticalos) inca un an, guvernul nu iși va mai permite sa suporte chiria refugiaților. Probabil ne va obliga sa ii primim in casele noastre. Noua ni s-a recomandat […] The post Un an de razboi. Romania pierde pe tacute. Alții cer bani cu agresivitate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin unul din zece romani, cu varsta cuprinsa intre 15-64 ani, a consumat un tip de drog ilicit de-a lungul vietii (consum experimental), in timp ce 6% dintre ei au consumat si in ultimul an (consum recent), arata un raport al Agentiei Nationale Antidrog (ANA), potrivit Agerpres. Agentia Nationala…

- Editia online a cotidianului The Guardian din Anglia dedica un articol medicilor penali, titrand cu litere de o șchioapa: “Doctori romani anchetati pentru ca refoloseau dispozitive de implant din cadavre” „Procurorii susțin ca un medic, aflat in arest, a efectuat 238 de proceduri pe o perioada de șapte…

- Razboi in Ucraina, ziua 348. Mai multe dezvaluiri facute de fostul premierul israelian Naftali Bennett deschid o perspectiva noua in legatura cu primele zile ale invaziei ruse in Ucraina și cu șansele de incheiere ale acestui conflict. Iar de duminica, ni

- Camelia Potec, președinta Federației Romane de Natație, a explicat ce ar insemna o plecare a lui David Popovici spre Statele Unite in 2024 și cand ar urma ca inotatorul in varsta de 18 ani sa ia decizia finala. Pentru David Popovici, 2022 a fost de vis, cu patru medalii de aur la seniori in probele…

- Apar vești noi sosite din Kiev, acolo unde luminița de la capatul tunelului incepe sa se intrezareasca. In urma cu puțin timp, ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a transmis cum par sa se desfașoare lucrurile pe front in anul 2023. Potrivit declarațiilor sale, printre țarile care vor…

- Simona Halep a facut un gest prin care a surprins pe toata lumea. Sportiva din Romania i-a dat „unfollow” pe Instagram antrenorului Darren Cahill, iar fanii au speculat imediat ca intre cei doi ar fi existat un conflict, poate chiar legat de scandalul de dopaj. Romania are cinci jucatoare care vor participa…

- Ramași in bezna, in frig și sub amenințarea permanenta a bombelor lui Putin, ucrainenii incep din nou sa plece catre țarile vecine. Numarul celor care vin in Romania crește de la o zi la alta. In numai 24 de ore au intrat in țara aproape 8.300 de ucraineni, in condițiile in care trecerea frontierei…

- La noua luni de la declansare, razboiul din Ucraina produce in continuare rani si in Republica Moldova, o tara pomenita in fata unor crize umanitare, energetice si economice fara precedent. La inceput, in primele luni ale razboiului, Chisinaul a trebuit sa gestioneze un val gigantic de refugiati ucraineni,…