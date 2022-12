Stiri pe aceeasi tema

- Un buzoian in varsta de 64 de ani este cautat de familie, dupa ce a plecat de acasa și nu a mai ajuns la destinație. Dispariția barbatului a fost semnalata chiar de fiica acestuia, care a anuțat Poliția Municipiului Deva ca tatal ei, TUDOR HARALAMBIE (foto), de 64 de ani, a plecat de la domiciliul …

- Jamie Vardy (35 de ani), atacantul formației Leicester City, a marcat in victoria categorica obținuta de „vulpi” pe terenul lui Wolverhampton Wanderers scor 4-0, in etapa cu numarul 13 din Premier League și a sarbatorit intr-un fel care i-a infuriat pe suporterii adverși. Varful englez a inchis tabela…

- Un barbat (51 ani) din județul Bacau a fost lovit și talharit in plina strada, in timp ce vorbea cu soția sa la telefon, aflata la munca in Italia. Barbatul se indrepta catre casa, seara, dupa ce se intunecase, cand, brusc, a fost atacat din spate. Omul s-a prabusit, dupa prima lovitura, dar a apucat…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat sambata ca incearca sa afle informatii despre directorul general al centralei nucleare ucrainene Zaporojie, aflata sub ocupatie rusa, despre care compania de stat ucraineana Energoatom a anuntat ca a fost retinut de o patrula rusa, transmite…

- Un șofer roman in varsta de 27 de ani a fost reținut in Olanda dupa ce a fost prins ca transporta in camionul sau o cantitate enorma de cocaina, aproape doua tone, evaluata de la peste 190 de milioane de euro, relateaza NL Times. Transportul venea din Belgia. Autoritațile olandeze au arestat un șofer…

- Un ieșean nu se mai poate apropia nici de familie, nici de locuința, cel puțin timp de șase luni, dupa ce a iscat un adevarat scandal in familie, din cauza unei perdele noi, cumparate de nevasta. Amețit de alcool și nervos ca nu-i place una dintre achizițiile soției, Constantin Bejinariu ar fi incercat…

- Astazi, 4 septembrie 2022, un barbat, in varsta de 50 de ani, s-ar fi inecat in lacul Ciric, zona Insula Ciric. UPDATE: Barbatul a fost gasit și scos din apa. UPDATE: Barbatul era la gratar cu doi prieteni. Acesta a sarit in apa și a inotat puțin. A vrut sa se intoarca, dar nu a mai reușit. […] Articolul…