- Un tanar cu cazier vast, specializat pe furturi, a fost condamnat pentru8 infracțiuni de furt in forma continuata. Printre pagubiți se afla doi miri care au ramas a fara banii primiți in dar, scrie clujust.ro

- Un sucevean abia trecut de 30 de ani, cu un cazier bogat in fapte de furt, a fost condamnat de Judecatoria Suceava, in ședința de vineri, 5 ianuarie, la pedeapsa rezultanta de 8 ani de inchisoare. Flavius Gabriel Proca a fost judecat pentru opt furturi comise in Suceava, pentru aceste fapte primind…

- Un barbat a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu executare de catre Judecatoria Turda, in 29 decembrie 2023 , dupa ce a fost prins la furat de nuci, cantitatea pe care o avea asupra lui fiind de circa 5 kilograme. In dosar au fost implicate 3 persoane, toate fiind cercetate pentru talharie. Incidentul…

- 1 an si 3 luni de inchisoare cu executare pentru un barbat, din Constanta, acuzat ca ar fi furat o trotineta electrica dintr un tren, care circula pe relatia Mangalia ndash; Craiova. Decizia privind condamnarea nu este una definitiva Dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa…

- Tribunalul penal din Paris a condamnat-o, joi, pe actrita Isabelle Adjani la o pedeapsa de doi ani de inchisoare cu suspendare si la o amenda de 250.000 de euro, la doua luni dupa un proces pentru frauda fiscala desfasurat in absenta sa. La audierea din 19 octombrie, Parchetul National Financiar (PNF)…

- Un barbat din Suceava este cautat de polițiști, dupa ce ar fi furat butoanele unei plite incorporabile expusa in magazin, profitand de neatenția angajaților, scrie News Bucovina. Trei zile mai tarziu, cand și-au dat seama ce s-a intamplat, angajații au reclamat furtul la 112. Hoțul este cautat acum…

- O femeie care a furat cardul bancar al unei prietene in mai multe randuri, a furat mii de euro de pe el și a pus cardul la loc, a fost condamnata la Cluj la inchisoare – cu suspendare. Procurorii au atacat sentința, cerand majorarea pedepsei, fapt care s-a intamplat in apel, in urma cu cateva [...]…