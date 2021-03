Stiri pe aceeasi tema

- Exista semne clare ca al treilea val al pandemiei de coronavirus a inceput deja in Germania, a anuntat Lothar Wieler, directorul Institutului Koch, principalul for pentru prevenirea bolilor infectioase din Germania, informeaza Agerpres , care citeaza dpa. Lothar Wieler, directorul Institutului Koch,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca numarul total al deceselor asociate cu Covid-19 au scazut cu 20% saptamana trecuta, iar numarul cazurilor confirmate de coronavirus a ajuns la... The post Numarul cazurilor de coronavirus a scazut pentru a șasea saptamana consecutiv / Reducere majora și…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat o scadere a numarului de cazuri letale de COVID-19 in saptamina 8-15 februarie. Numarul de decese provocate de COVID-19 in lume in saptamina precedenta a scazut cu 10%, in timp ce numarul de persoane infectate a scazut cu 16% (comparativ cu saptamina 1-8 februarie).…

- Germania extinde pana pe 7 martie lockdown-ul impus pentru a combate raspandirea noului tip de coronavirus, au convenit cancelarul federal Angela Merkel si premierii celor 16 landuri, informeaza miercuri dpa. Germania a impus initial un lockdown in noiembrie, iar apoi a inasprit restrictiile…

- Echipa internationala de experti trimisa de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) la Wuhan, in centrul Chinei, pentru a ancheta in legatura cu SARS-CoV-2 a anuntat marti ca nu a gasit indicii cu privire la prezenta noului coronavirus in acest oras inainte de aparitia sa, in decembrie 2019, si ca nu…

- In ultimele saptamani cazurile de infectare cu coronavirus au scazut considerabil. Unul dintre motive, spun specialiștii, este acela conform caruia oamenii prefera sa iși faca testul rapid, pe care il gasesc in farmacie, decat un test PCR care costa mult mai mult. Conform unei analize a Consiliului…

- Centrul European pentru Controlul Bolilor (CNDC) a solicitat, joi, membrilor sa se pregateasca sa ia masuri mai stricte in “saptamanile urmatoare” pentru a opri raspandirea noii tulpini a coronavirusului prin ridicarea nivelului de vigilenta, scrie AFP. Centrul European pentru…

- In ultimele zile, in Anglia au fost identificate peste 1.000 de cazuri de infectare cu o noua varianta de coronavirus, a spus luni ministrul Sanatații, Matt Hancock. Organizația Mondiala a Sanatații spune ca este conștienta de noua varianta de Covid din Marea Britanie și ca nu exista nicio dovada ca…