Stiri pe aceeasi tema

- Venit in Cluj-Napoca pentru festival, un american a fost prins pe Aeroportul din Cluj-Napoca cu ciuperci halucinogene. In urma cu o zi, in data de 08.09.2021, la PTF Aeroport Cluj Napoca, s-a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Potrivit Politiei de Frontiera, miercuri, la PTF Aeroport Cluj Napoca, s-a prezentat pentru a intra in tara din directia Frankfurt un cetatean SUA, in varsta de 36 de ani. “La controlul de frontiera, in baza unei analize de risc si avand in vedere ca barbatul manifesta un comportament agitat, acesta…

- Politistii de frontiera de pe Aeroportul Cluj Napoca au depistat un cetatean american care intentiona sa intre in Romania, pentru a participa la un festival, avand in bagaj un pliculet ce continea substante halucinogene. La PTF Aeroport Cluj Napoca s-a prezentat, ieri, pentru a intra in tara din directia…

- UNTOLD, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din Romania și din Europa, incepe joi, 9 septembrie. Clujul devine, așadar, capitala distracției. Doar ca pana sa se dea startul muzicii, s-a descoperit cum se ”pregatise” un tanar care venea la festival și ce i s-a gasit in bagaj. E vorba…

- Politistii de frontiera de pe Aeroportul Cluj-Napoca au depistat un cetatean american care intentiona sa intre în Romania, pentru a participa la un festival, având în bagaj un pliculet ce continea substante halucinogene. În data…

- Politistii de frontiera de pe Aeroportul Cluj Napoca au depistat un cetatean american care intentiona sa intre in Romania, pentru a participa la un festival, avand in bagaj un pliculet ce continea substante halucinogene.

- Politistii de frontiera de pe Aeroportul Cluj Napoca au depistat un cetatean american care intentiona sa intre in Romania, pentru a participa la un festival, avand in bagaj un pliculet ce continea substante halucinogene. In data de 08.09.2021, la PTF Aeroport Cluj Napoca, s-a prezentat pentru a intra…

- Politistii de frontiera de pe Aeroportul Cluj Napoca au depistat un cetatean american care intentiona sa intre in Romania, pentru a participa la un festival, avand in bagaj un pliculet ce continea substante halucinogene.