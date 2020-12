Stiri pe aceeasi tema

- Un braconier din Statele Unite ale Americii a fost condamnat sa se uite de cel puțin 12 ori la filmul Disney ”Bambi”. Acesta a fost judecat pentru uciderea ilegala a sute de caprioare. Pedeapsa incredibila primita de un braconier din Statele Unite ale Americii. De-a lungul timpului acesta a luat viața…

- Razvan Butuc și-a ucis doi vecini, mama și fiu, la Iași, iar dupa crima s-a intors 12 zile la rand in casa unde a lasat cadavrele, ca sa fure zaharul, pulpele congelate, lenjeria de pat și detergentul, scrie Ziar de Iași. Tanarul de 22 de ani a fost condamnat pe viața.Pe 30 iunie 2020 Tribunalul Iași…

- Pelicula ''Let Him Go'', distribuita de Focus Features, a reusit sa scoata intr-o oarecare masura din amortire box-office-ul nord-american, obtinand incasari estimate la 4,1 milioane de dolari in primul sau weekend de proiectii pe marile ecrane, informeaza Reuters. In aceste vremuri…

- Rapperul american Eminem s a nascut la data de 17 octombrie 1972.Marshall Bruce Mathers III n. 17 octombrie 1972, St. Joseph, Comitatul Buchanan, Missouri, SUA , cunoscut mai bine sub numele de scena Eminem, este un rapper, artist , cantautor si actor american. Eminem este artistul cu cele mai mari…

- Pelicula ''Neidentificat'', in regia lui Bogdan George Apetri, o coproductie Romania-Cehia-Letonia selectata in competitia oficiala a Festivalului de Film de la Varsovia, va avea, incepand de luni, patru proiectii in cadrul acestui eveniment, potrivit site-ului oficial al festivalului.…

- Filmul ”The War With Grandpa”, lansat in acest weekend in Statele Unite, a obtinut incasari de 3,6 milioane de dolari la box-office-ul nord-american din 2.205 de sali de cinematograf. ”The War With Grandpa”, o comedie cu Robert De Niro despre razboiul dintre un septuagenar viclean si nepotul sau pentru…