- Miercuri, 13 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 13 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 681.392 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 610.122 de pacienți au fost declarați…

- Astazi, 11 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 11 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 673.271 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 600.710 pacienți au fost declarați…

- In ultimele zile in Marea Britanie, mai ales in partea de sud a tarii, peste 1.000 de cazuri asociate unei ”noi variante” a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost identificate. Aceasta mutatie ar putea avea o legatura cu cresterea numarului cazurilor de COVID-19, a declarat, luni, ministrul britanic al…

- Continua acțiunile de verificare, din partea Inspectoratului de Poliție Județean Alba, a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Citește și: 144 de PERCHEZIȚII in Alba…

- Un nou tip de inselaciune incepe sa ia amploare in țara noastra. Indivizii se folosesc de pandemia de coronavirus, ii suna la telefon, si le spun ca au copiii, in stare grava, in spital, iar ca sa ii salveze, trebuie sa dea bani, pentru aparate de ventilatie. Inselaciunea a fost... Articolul Inșelatorie…

- Ziarul Unirea RECORD de pacienți COVID-19 la ATI, in ziua alegerilor. 134 de romani au murit din cauza noului coronavirus in ultimele 24 de ore 5231 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate de GCS in ultimele 24 de ore, din 17.530 de teste efectuate. La ATI sunt internați 1.289 de pacienți COVID,…

- Cea mai mare incidenta a cazurilor de coronavirus la 1.000 de locuitori in ultimele 14 zile este inregistrata in judetul Iasi in localitatile: Ciurea-5,59, Popricani-5,13, Dolhesti-5,10, Miroslava-5,10 si Valea Lupului cu 4,87. Municipiul Iasi are si el o rata foarte mare de infectare, indicatorul fiind…

- Ziarul Unirea FOCAR de COVID-19 la Poliția Locala Alba Iulia. Mai multi angajați depistați pozitiv cu noul coronavirus Un focar de infectare cu virusul SARS-COV-2 se pare ca a fost descoperit la Poliția Locala Alba Iulia, unde mai multe persoane ar fi fost depistate pozitiv cu noul coronavirus. Potrivit…