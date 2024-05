Un alpinist din Petroșani a cucerit Everestul. „De mine depinde totul” A cucerit Everestul! Alpinistul Adrian Ahritculesei, din Petrosani, a cucerit varful Everest (8.848 m), potrivit unui anunț facut vineri dimineata de managerul sportiv al acestuia, Stefan Adrian Jurca. „Adrian a plecat spre varf la ora 21:00, ora Nepalului, si a cucerit Everestul dupa aproape 12 ore, la ora 8,00 dimineata, ora Nepalului. Starea sa de sanatate este buna, este optimist si consuma putin oxigen. Trebuie spus ca Adrian a ales sa urce pe Everest in varianta sport, in care si-a transportat singur materialele necesare si mancarea, mai sus de tabara de baza”, a declarat, pentru Agerpres… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

