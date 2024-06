Nicu Covaci, liderul formației Phoenix, se afla internat in secția ATI a Spitalului Județean Timișoara, in urma unei serii de ședințe de radioterapie necesare dupa operația pe creier din martie 2024. In ciuda zvonurilor alarmante aparute dimineața, colegii sai de trupa confirma ca artistul se afla intr-o stare stabila: Dupa ce a terminat radioterapia pentru a trata o tumora depistata in luna martie, Covaci a fost readus sub observație medicala stricta. Conform declarațiilor medicilor, vineri dimineața starea sa era stabila, iar el ramane sub monitorizare atenta și analize medicale riguroase. Evoluția…