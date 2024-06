O explozie urmata de incendiu a avut loc in urma cu scurt timp la un magazin de bricolaje din Botoșani. La fața locului au ajuns salvatorii. A fost activat Planul Roșu de intervenție. „O explozie urmata de incendiu s-a produs, in urma cu puțin timp, intr-un magazin de materiale de construcții de la intrarea in municipiul Botoșani, dinspre Suceava. La fața locului s-au deplasat 12 echipaje din cadrul Detașamentului Botoșani, cu patru autospeciale de stingere, trei ambulanțe SMURD și doua ambulanțe aparținand Serviciului Județean de Ambulanța. Din primele informații, șapte persoane au fost ranite…