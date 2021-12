O comoara alcatuita din smaralde, rubine și safire, care a stat ingropata cateva decenii intr-un ghețar de pe muntele Mont Blanc din Franța, a fost predata autoritaților locale de un alpinist care a descoperit-o in urma cu opt ani, dcrie Hotnews. Alpinistul a descoperit bijuteriile in 2013, acestea ramanand ascunse intr-o cutie de metal care s-a aflat la bordul unui avion indian ce s-a prabușit intr-o zona izolata in urma cu aproximativ 50 de ani. „Pietrele prețioase au fost predate saptamana aceasta” in doua loturi evaluate la 150.000 de euro fiecare, a anunțat Eric Fournier, primarul orașelului…