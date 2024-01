Stiri pe aceeasi tema

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a murit miercuri, dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani. Maratonistul a pornit in cursa la ora 09:30, din Piata Unirii, din Focsani, alaturi de alti 14 colegi, dar la scurt tip, pe strada Unirea Principatelor, a…

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a decedat miercuri dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani. Citește și: A murit copilul de un an și jumatate care s-a inecat cu mar la creșa Maratonistul a plecat, la ora 09,30, in cursa din Piata Unirii […]

- Maratonul organizat la 165 de ani de la Unirea Principatelor Romane s-a incheiat tragic pentru Ilie Roșu, unul dintre cei mai cunoscuți maratoniști. Acesta a incetat din viața chiar in timpul cursei. Tragedia s-a produs pe strada Unirea Principatelor , la scurt timp dupa ce participanții la cea de-a…

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a decedat miercuri dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani. Maratonistul a plecat, la ora 09,30, in cursa din Piata Unirii din Focsani, alaturi de alti 14 colegi, dar la scurt tip, pe strada Unirea Principatelor,…

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a decedat miercuri dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani, transmite Agerpres. Maratonul Unirii a fost anulat.Maratonistul a plecat, la ora 09:30, in cursa din Piata Unirii din Focsani, alaturi de alti 14 colegi,…

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a decedat miercuri dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani. Maratonistul a plecat, la ora 09,30, in cursa din Piata Unirii din Focsani, alaturi de alti 14 colegi, dar la scurt tip, pe strada Unirea Principatelor,…

- Celebrul maratonist Ilie Rosu a murit la Maratonul Unirii: a facut stop cardiac in timp ce alergaMaratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a decedat miercuri dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani. Maratonul Unirii a fost ulterior anulat.Maratonistul…

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a decedat miercuri dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani. Maratonistul a plecat, la ora 09,30, in cursa din Piata Unirii din Focsani, alaturi de alti 14 colegi, dar la scurt tip, pe strada Unirea Principatelor,…