Un al treilea angajat al Penitenciarului Jilava - confirmat cu noul coronavirus

- Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca un al treilea angajat al Penitenciarului Jilava a fost confirmat cu coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu primul politist infectat."La testele efectuate angajatilor contacti, a fost obtinut un singur nou rezultat pozitiv, cel al unui politist…

- Un al doilea angajat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) de la Penitenciarul Jilava a fost confirmat pozitiv la testul anti-coronavirus. Primul anjgajat al unitatii de detentie de la Jilava, care a fost confirmat pozitiv in cursul acestei saptamani, a avut contact cu alti 33 de colegi.

- Un numar de 33 de angajati si 497 de persoane private de libertate ar fi intrat in contact cu angajatul de la Penitenciarul Bucuresti-Jilava confirmat cu SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP).

- Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca, marti, un angajat al Penitenciarului Bucuresti-Jilava a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2. "Politistul de penitenciare a purtat, in executarea serviciului, echipament de protectie (masca, manusi) si nu a intrat in contact…

- Dupa confirmarea coronavirusului la un medic din spitalul-penitenciar Dej și un agent din Penitenciarul Giurgiu, marți, Administrația Naționala a Penitenciarelor anunța un al treilea caz. De aceasta data, la Penitenciarul...

- Un angajat al Penitenciarului Bucuresti-Jilava a fost confirmat pozitiv, marti, la testul efectuat pentru SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat transmis de Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP).

- Barbatul aflat in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor nu este infectat cu coronavirus, a anuntat joi seara Grupul de Comunicare Strategica. "Referitor la situatia inregistrata la Tribunalul Municipiului Bucuresti, astazi, 5 martie, facem precizarea ca, in urma testelor efectuate in regim…