Un agent secret american merge in Rusia Un agent secret american merge in Rusia intr-o bodega si incearca sa-si demonstreze ca nu va fi recunoscut ca nefiind de origine rusa. Cere in cea mai perfecta rusa un pahar de votca si il bea dintr-o inghititura.Rusii din bar se uita admirativ la el si zic:-Tu nu esti rus!Americanul infuriat ia o balalaica de la unul de pe scena si incepe sa cante la ea ca un mester.Barmanul si rusii din jur:-Tu nu esti rus!Americanul mai incearca un tric. Cere orchestrei sa cante un cazacioc. Si incepe americanul nostru sa danseze ca apucat.Barmanul si rusii din jur:-Tu nu esti rus!Suparat la culme americanul… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​O anecdota aparuta dupa alegerile americane din 2016 suna cam așa: „Trump i-a cerut lui Putin sa demonstreze ca nu îl ajuta niciodata pe Trump”. O alta gluma, inspirata dintr-un banc sovietic, spune ca un american și un rus se certau în privința carei țari este mai libera. Americanul…

- Rusia a anuntat luni ca expulzeaza un diplomat austriac, ca raspuns la expulzarea unui diplomat rus de catre Viena in urma unor informatii aparute in presa austriaca ce evoca implicarea acestuia intr-o afacere de spionaj industrial, informeaza AFP, relateaza Agerpres.Citește și: VIDEO ALDE Satu…

- Kremlinul a transmis miercuri ca nu este nevoie ca Rusia sa ajute Belarusul militar sau in alt fel, in contextul tulburarilor privind contestatele alegeri prezidentiale de la 9 august, si ca nici Belarusul nu vede nevoia unui astfel de sprijin din partea Moscovei, relateaza Reuters potrivit Agerpres.…

- Imunologul Anthony Fauci, considerat vocea ratiunii stiintifice in Statele Unite in pandemia de COVID-19, si-a exprimat vineri indoieli cu privire la siguranta vaccinurilor dezvoltate in prezent de Rusia si China.

- China, Rusia si Iranul prezinta cele mai mari riscuri de influentare a rezultatului scrutinului prezidential programat in Statele Unite in noiembrie, avertizeaza Centrul american pentru Contrainformatii si...

- Rusia si China incearca sa influenteze rezultatul scrutinului prezidential programat in Statele Unite in noiembrie, afirma Joseph Biden, potentialul candidat democrat la functia de presedinte."Stiam dinainte, iar acum va pot garanta ca stiu, intrucat am inceput sa primesc din nou rapoarte…

- Rusia a adoptat o reforma constitutionala care-i permite lui Vladimir Putin sa ramana la Kremlin pana in 2036, un referendum catalogat drept o ”enorma minciuna” de opozitie, care il considera o manvra in vederea perpeturaii acapararii tarii de catre liderul de le Kremlin, relateaza AFP, conform news.ro.Rusii…