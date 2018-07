Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA Donald Trump a torpilat planul pentru Brexit propus de premierul Theresa May și l-a laudat pe unul dintre principalii contestatari ai acesteia, fostul ministru de Externe Boris Johnson.

- Politia britanica se pregateste pentru a asigura securitatea pe timpul protestelor anuntate in cele trei zile ale vizitei presedintelui american Donald Trump, manifestatii la care sunt asteptate zeci de mii de persoane, transmite dpa, potrivit Agerpres. 'Ne pregatim pentru o operatiune complexa…

- Un balon dirijabil care reprezinta un Donald Trump in scutece urmeaza sa survoleze Londra in timpul vizitei locatarului Casei Albe, programate pentru joia viitoare, in urma unei autorizari acordate de catre primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, relateaza AFP.

- Un balon dirijabil gigantic reprezentandu-l pe Donald Trump intr-un scutec pentru copii va survola Londra in timpul vizitei presedintelui american prevazuta pentru vinerea viitoare, in urma autorizatiei date de primarul capitalei britanice Sadiq Khan, informeaza joi AFP, conform agerpres. Balonul…

- Un balon dirijabil gigantic reprezentandu-l pe Donald Trump intr-un scutec pentru copii va survola Londra in timpul vizitei presedintelui american prevazuta pentru vinerea viitoare, in urma autorizatiei date de primarul capitalei britanice Sadiq Khan, informeaza joi AFP. Balonul oranj…

- Segmente ale metroului din Londra vor fi paralizate din cauza unor greve in ziua vizitei presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza cotidianul The Independent, potrivit Mediafax.Sindicatul national al angajatilor din domeniul feroviar a anuntat o greva de avertisment fata de conditiile…

- Relatia apropiata dintre presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean, Kim Jong-un, afisata in timpul summit-ului din 12 iunie de la Singapore, si-a castigat un loc de cinste si pe peretii Casei Albe.

- Panica la manastirea din Rohia. Un barbat din localitate aflat in timpul serviciului a murit electrocutat pe un stalp de electricitate, la o interventie la intrarea in manastirea Rohia conform ISU Maramures. Din informatiile noastre victima este un barbat de 41 de ani din localitate, tata a doi copii.…