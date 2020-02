Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a transmis un mesaj romanilor care traiesc in UK, in contextul in care astazi este ultima zi a Regatului Unit in Uniunea Europeana. Ambasadorul spune ca romanii nu au niciun motiv de ingrijorare: pana la sfarsitul anului, se poate calatori in…

- Totodata, Dan Mihalache a precizat ca "si dupa 31 ianuarie, se va putea intra in Marea Britanie pe baza Cartii de Identitate sau a Pasaportului, fara niciun fel de conditionalitati legate de viza". "Mesajul meu se adreseaza dumneavoastra, celor care traiesc, studiaza, muncesc in Regatul Unit al Marii…

- Care va fi relația Romaniei cu Regatul Unit, dupa Brexit. Marea Britanie, in primele zece cele mai mari surse de investiții straine in economia naționala Romania va continua relațiile bilaterale cu Marea Britanie, dupa Brexit, și va sustine demersurile de negociere a unei relatii viitoare aprofundate…

- Comisia Europeana a elaborat harti care prezinta traficul intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa Brexit, iar sistemul releva ca vor fi controale vamale intre provincia britanica Irlanda de Nord, care ramane in uniunea vamala europeana, si restul teritoriului britanic."Acum, dupa semnarea…

- Guvernul britanic da asigurari ca nu va renunta dupa Brexit la programul Erasmus al Uniunii Europene, menit sa internationalizeze si sa modernizeze educatia universitara si formarea profesionala. Londra spune ca atat studentii britanici din Europa, cat si cei straini din Regatul Unit vor profita in…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii acestei tari din Uniunea Europeana fara un acord, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "A fost adoptata in sedinta de Guvern de astazi…

