Un adolescent din Alba Iulia a fost snopit în bătaie. Agresorul a fost reținut de poliție La data de 05 iulie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat pentru lovire sau alte violențe. In seara zilei de 27 iulie 2022, in jurul orei 19,00, in timp ce se afla in apropierea unui parc din Alba Iulia, tanarul ar fi agresat un minor de 17 ani, provocandu-i leziuni corporale care necesita, pentru vindecare, 25-30 de zile de ingrijiri medicale. In cursul zilei de azi, 6 iulie, persoana reținuta va fi prezentata Parchetului de pe langa Judecatoria… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

