Un tanar de 22 de ani a tras, din mașina, focuri de arma catre o persoana pe care anterior a incercat sa o injunghie și o amenințase pe Facebook. Incidentul a avut loc pe o strada din Buftea, potrivit Mediafax.

Pasagerii infectați cu Covid au fost sfatuiți sa stea departe de mijloacele de transport in comun dupa cel mai mare focar de infecție de la Ruby Princess, anunța The Guardian. Nava de croaziera Majestic Princess - care transporta aproximativ 800 de pasageri Covid-19 pozitiv - a acostat la Sydney,…

O politista de la IPJ Buzau s-a sinucis, luni, cu pistolul din dotare, la locuinta sa. Conform primelor informatii, politista se afla in timpul serviciului, dar incidentul a avut loc la domiciliul sau din cartierul Dorobanti din municipiul Buzau. Reprezentantii IPJ Buzau au confirmat incidentul,…

Trei pompieri din orasul Carei, care iesisera din tura, au salvat doua persoane aflate intr-o casa cuprinsa flacari, duminica dimineata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Somes" Satu Mare.

O fetita de 16 luni a murit dupa ce a fost calcata de o girafa, intr-un rezervatie naturala din Africa de Sud, iar mama sa este in stare critica in spital. Incidentul, ale carui imprejurari sunt neclare, este cercetat, transmite BBC, potrivit News.ro.

Un caine a fost salvat de alpinistii din cadrul ISU Brasov, dintr-un put adanc de 12 metri. Operatiunea a durat mai bine de o ora, potrivit news.ro.ISU Brasov anunta, vineri, ca echipajele au intervenit pentru salvarea unui caine cazut intr-un put adanc de 12 metri, in localitatea Purcareni.…

Pasagerul unui avion, aflat la 1000 de metri altitudine, se poate numi cel mai ghinionist om din lume. Un glonț tras de o persoana aflata la sol l-a nimerit in ureche pe barbatul ghinionist. Nefericitul eveniment a avut loc in momentul in care avionul se pregatea sa aterizeze in Myanmar.

Presedintele PNL Nicolae Ciuca reafirma dorinta partidului pe care il conduce de a continua guvernarea alaturi de PSD, el subliniind ca actuala coalitie si-a demonstrat performantele in lunile in care s-a aflat la guvernare, potrivit News.ro.