Stiri pe aceeasi tema

- La bordul avionului, care facea legatura dintre Emiratele Arabe Unite și Nicaragua, se aflau 303 pasageri indieni. Acesta a fost reținut la sol, joi, pe aeroportul din Vatry, in Marne (nord-est), din cauza unor „suspiciuni de trafic de persoane”, relateaza AFP, potrivt News.ro.Aceasta imobilizare a…

- Un avion al unei companii din Romania a fost sechestrat pe un aeroport din Franta: Sunt suspiciuni de trafic de persoaneUn avion la bordul caruia se aflau 303 pasageri indieni, care asigura o legatura intre Emiratele Arabe Unite (EAU) si Nicaragua, este imobilizat de joi pe aeroportul din Vatry,…

- Un avion al companiei romanesti de zboruri charter Legend Airlines care transporta 303 pasageri indieni din Emiratele Arabe Unite spre Nicaragua a fost retinut la sol in Franta incepand de joi din cauza unor suspiciuni de ”trafic de persoane”, au anuntat vineri autoritatile franceze si Parchetul din…

- 200 de milioane de euro este prejudiciul calculat de procurorii DNA, prin care bugetul primariei Sectorului 1 ar fi fost delapidat prin majorarea tarifelor cu acte false. Schema infracționala ar fi fost pusa in practica de directorul executiv al Romprest, Bogdan Adimi, și directorul operațional Sorin…

- Indivizi mascați au intrat, ieri, in magazinul brandului newyorkez Kith din Paris de unde au sustras produse de lux, apoi s-au facut nevazuți la bordul unei motocilete. Un magazin de lux, de la brandul newyorkez Kith, a fost jefuit in aceasta dimineața, potrivit Le Figaro . Magazinul este situat pe…

- In plicurile gasite in poșeta tinerei din jandarmerie, oprita in trafic la un control de rutina, era cocaina, potrivit unor surse din ancheta citate de Digi24.ro Tanara jandarmerița are acum parte de consiliere psihologica. De asemenea, Jandarmeria a dispus in regim de urgența o comisie de control care…

- O femeie jandarm, angajata a Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei, a fost prinsa de politisti cu mai multe plicuri cu praf alb. Totul s-a intamplat duminica dimineata, in timpul unui control de rutina.

- Pliculețele sunt de tip zip-lock, contineau un praf alb, pulverulent, susceptibil de a avea efect psihoactiv, și au fost inaintate catre Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate pentru a se stabili cu exactitate compoziția acestora.