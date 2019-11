Stiri pe aceeasi tema

- Un important consilier al lui Trump in campania electorala din 2016 a avansat ideea ca Ucraina, și nu Rusia, s-a aflat in spatele atacului cibernetic in urma caruia au fost publicate emailurile private ale Partidului Democrat, au aratat documente ale anchetei lui Robert Mueller, potrivit Reuters,…

- A pus bazele fotbalului mondial acum 162 de ani. Au facut istorie cu primul meci de fotbal jucat in anul 1860, an in care a fost fondat orasul Vlaadivostok din Rusia. Acelasi an in care Abraham Lincoln inca nu ajunsese presedinte al Statelor Unite. Exista si acum. Au site modern, au presedinte, echipa,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a avut marti o intrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, context in care s-a discutat si despre aprofundarea cooperarii in domeniul Energiei. "Cei doi oficiali au trecut in revista ultimele evolutii regionale,…

- Primul astronaut din Emiratele Arabe Unite și-a fotografiat țara din spațiu. Hazzaa AlMansoori este primul astronaut din Emiratele Arabe Unite. Directorul agentiei spatiale Roscosmos, Dmitri Rogozin, a anuntat ca Rusia si Emiratele Arabe Unite au convenit trimiterea primilor astronauti pe Statia Spatiala…

- Premierul Viorica Dancila a avut, marti, o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, in contextul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii, cu acest prilej fiind semnat Memorandumul de intelegere intre Guvernele Romaniei si Statelor Unite privind cooperarea in domeniul nuclear…

- Rusia a cerut Statelor Unite, prin Interpol, sa confirme unde se afla fostul oficial de la Kremlin despre care presa rusa a spus ca ar putea fi spionul americanilor care a fost extras din țara în 2017, a informat joi purtatoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, scrie…

- Avioane de vanatoare americane au fost mobilizate, joi, pentru interceptarea a doua bombardiere ruse in apropierea coastelor Statelor Unite si Canadei, anunta Comandamentul nord-american pentru apararea aerospatiala (NORAD), anunța MEDIAFAX.Citește și: Oreste il desființeaza pe Dan Barna:…

- Conform unor surse politice, ministrul israelian de Externe, Israel Katz, i-a informat pe membrii Comisiei pentru Afaceri Externe si Aparare din Knesset ca Israelul va participa la misiunea maritima din Golful Persic. Israelul va participa la operatiuni de colectare…