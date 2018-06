Umidificator în cameră. De ce e util? Ce greşeli să eviţi Cand sa folosesti umidificator? Inainte de a cumpara un umidificator verifica nivelul umiditatii din camera. Umiditatea optima ar trebui sa se situeze intre 35 si 45%. Nu depasi niciodata 50% umiditatea in camera, intrucat creste riscul aparitiei mucegaiului. Umidificatorul poate fi folosit atat pe timp de vara (cand aerul din camera este uscat din cauza razelui puternice ale soarelui sau din cauza aerului conditionat). Dar si iarna este la fel de util intrucat aerul se usuca din cauza caloriferelor si radiatoarelor. Umidificatorul disperseaza vapori de apa in spatiu, facand aerul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

