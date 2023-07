Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza, incepand de astazi si pana sambata, 8 iulie 2023, prima ediție a Conferinței Internaționale de Simulare și Realitate Virtuala in Medicina – MEDISIM III Echipa Zi de Zi este live la fata locului:…

- Reprezentanții Ministerului Sanatații au anunțat, in urma cu cateva zile, lista obiectivelor de investiții aprobate pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), in cadrul apelului de proiecte care vizeaza "Cabinete de planificare familiala." "Inca un proiect PNRR caștigat…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș anunța organizarea, in premiera, a Conferinței Internaționale de Simulare și Realitate Virtuala in Medicina, MEDISIM ed. 3, la Centrul Național de Realitate Virtuala Aplicata in Medicina, recent inaugurat…

- An de an, mediciniștii de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș se aduna in numar cat mai mare la serenadele studențești. Prin cantec, emoție și voie buna este felul lor de a mulțumi cadrelor didactice care i-au inspirat și motivat in toți…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a primit azi, 8 iunie 2023, vizita profesorului Pietro Laureano, arhitect si urbanist, presedintele Consiliului International al Monumentelor si Siturilor (ICOMOS) și consultant UNESCO pentru ecosistemele…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a organizat, zilele trecute, evenimentul cu tema „Importanța gandirii flexibile ("Growth mindset") in activitatea didactica", la care au participat 40 de cadre didactice de la Școala Gimnaziala Ceaușu…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures, prin Compartimentul Relatii cu Piata Muncii si Societatea Antreprenoriala Studenteasca, in parteneriat cu Asociatia ESTIEM LG Mures, a organizat, miercuri, evenimentul "Fata in Fata cu Angajatorii", pentru…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș, prin Compartimentul Relații cu Piața Muncii și Societatea Antreprenoriala Studențeasca – SAS UMFST, in parteneriat cu Asociația ESTIEM LG Mureș, organizeaza miercuri, 10 mai, evenimentul „Fața in…