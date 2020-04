Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Targu-Mureș se regasește pe locul 401-600 in ultima ediție a clasamentului global al universitaților Impact Ranking 2020 publicat de Times Higher Education – World University Ranking. ”Clasamentul evalueaza in acest an 766 universitați din 85 de țari in ceea ce privește modul in … Sursa articolului: Source