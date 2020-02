Municipalitatea va sprijini derularea unui important proiect al Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” prin oferirea in mod gratuit a unor spații aflate in incinta mai multor unitați spitalicești din Iași. In acest sens a fost elaborat un proiect de hotarare care va fi supus votului in ședința extraordinara a Consiliului Local de luni, 17 februarie. Astfel, Primaria Municipiului Iași va oferi cu titlu gratuit o serie de spații aflate in incinta Spitalului Județean de Urgența „Sf Spiridon”, Spitalului de Recuperare și a Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” in vederea desfașurarii…