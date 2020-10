UMF Cluj trece la învățământ exclusiv online Din cauza cazurilor tot mai multe de coronavirus, Consiliul de Administrație al Universitații de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu” a luat decizia de a trece la invațamant online, incepand de luni, 26 octombrie 2020.Aceasta mpsura se va aplica tuturor celor trei facultați, pentru toți anii… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

