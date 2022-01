”Umbrele fesenismului”. Rețeaua de ”pile” PSD se extinde. În ce funcții și-au mai plantat social-democrații ”specialiștii” PSD are, in raport cu competitorii sai, avantajul inradacinarii istorice. Longevitatea sa este longevitatea unui supravietuitor. Fesenismul este, in cele din urma, marele invingator odata cu instalarea acestei coaliții. Momentul politic de azi nu este decat un episod din cronica marasmului ce previne aparitia unui alt viitor. Nu exista in prezent vreo forța politica in Romania capabila sa faulteze setea de funcții a PSD. Rețeaua de ”pile” a partidului se extinde fara opreliști. Partener de coalitie al unui PNL condus de facto de catre Klaus Iohannis, avand in fata sa o opozitie eterogena si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Centrului National pentru Supravegherea si Controlul Bolilor Transmisibile, Adriana Pistol, a fost numita, joi, în functia de secretar de stat în Ministerul Sanatatii. Premierul Nicolae Ciuca a mai numit si alti secretari de stat, potrivit News.ro.Administratorul public al judetului…

- ”La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul a alocat, in sedinta de astazi, 1.029.189.000 lei, din Fondul de rezerva bugetara, pentru 3.057 de unitati administrativ-teritoriale. Fondurile au fost alocate la solicitarea Consiliilor Judetene si a autoritatilor…

- Guvernul a aprobat, vineri, alocarea a 476,5 milioane de lei, din Fondul de rezerva bugetara, pentru acoperirea unor cheltuieli in 105 unitati administrativ-teritoriale. “Hotararea privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul…

- Alocarea de fonduri la solicitarea administratiilor publice locale, facute in conditiile legii, are in continuare culoare politica. La inceputul toamnei, prin doua hotarari de guvern, Guvernul Citu a virat bani fara menajamente exclusiv pe acest criteriu. Astfel, in judetul Iasi, acolo unde sunt primari…

- Astfel, „ansamblul va fi restaurat si valorificat din punct de vedere cultural si economic, pentru cresterea gradului de acces al publicului larg si al persoanelor cu diferite dizabilitati, pentru asigurarea unor conditii optime pentru administrarea si punerea in valoare a cladirilor de patrimoniu aflate…

- Dinu Viorel, consilier in cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, este pus sub cercetare penala pentru luare de mita si trafic de influenta, dupa ce ar fi pretins 50.000 lei din partea unui om de afaceri pentru solutionarea unei contestatii.In acelasi dosar este cercetat…

- Prefectul Ovidiu Draganescu a transmis Guvernului Romaniei, Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, solicitarea Primariei Timisoara pentru carbune din rezerva strategica a Romaniei.

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii, 2.756 de administrații locale din Romania au primit finanțare in valoare totala de 1.010.966.000 lei. De banii din Fondul de rezerva al Guvernului vor beneficia 2.514 comune, 194 de orașe și 48 de muncipii. Conform propunerii formulate de Ministerul…